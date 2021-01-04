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Паниотто: В последнее время украинцев сильно объединяет отношение к России. Это общий враг

Большинство населения Украины уже четко ориентируется на Европу, а не на Россию, заявил в интервью "РБК-Украина" директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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Паниотто: 13% украинцев поддерживают не только улучшение отношений с Россией, но и ее руководство
Паниотто: 13% украинцев поддерживают не только улучшение отношений с Россией, но и ее руководство
Фото: Елена Князева / Facebook

Россия объединяет большинство украинцев, так как является для них общим врагом, заявил в интервью "РБК-Украина" директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Если говорить о том, что разъединяет и объединяет, то есть понятия "мы" и "они". В последнее время нас сильно объединяет отношение к России за то, что есть общий враг. Для большинства украинцев война создала очень много проблем и неудобств. Хотя есть небольшая часть людей (13%), которая поддерживает не только улучшение отношений с Россией, но и ее руководство, однако других общий враг объединяет", – подчеркнул социолог.

По его словам, большинство граждан Украины ориентируется на Европу.

"Второе, что является общим, – это определенный антиавторитаризм. Это скептическое отношение к царям, гетманам. В конце концов, это существенно отличает нас от России. Украинцы не имеют таких ориентаций, как россияне, – быть великой нацией, сверхдержавой, вмешиваться в жизнь других стран и иметь влияние на все мировые процессы… Также у нас нет такого антиамериканизма, антизападных взглядов и таких больших ориентаций на самостоятельный путь развития, как в России. У нас большинство населения сейчас уже достаточно четко ориентируется на Европу, а не на Россию", – отметил Паниотто.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, украинцы, война на Донбассе, Владимир Паниотто
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