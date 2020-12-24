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Партия "Слуга народа" на местах заключает союзы с ОПЗЖ и "Европейской солидарностью" против "За майбутнє" – СМИ

Главным оппонентом "Слуги народа" во многих областях стала партия "За майбутнє", хотя в Верховной Раде она занимает скорее конструктивную позицию, как показало последнее голосование за проект государственного бюджета, пишет издание "Факты".

В условиях пандемии центральной власти очень важно выстроить эффективную вертикаль взаимодействия с местными советами, отмечает автор статьи
В условиях пандемии центральной власти очень важно выстроить эффективную вертикаль взаимодействия с местными советами, отмечает автор статьи
Фото: delo.ua

Несмотря на жесткое противостояние "Слуги народа" с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и "Европейской солидарностью" в парламенте, в местных советах ради распределения должностей и финансовых потоков они легко находят общий язык, пишет 24 декабря в статье под заголовком "Не те враги: почему "Слуги народа" на местах заключают союзы с ОПЗЖ и "ЕС" против "За майбутнє" издание "Факты".

Главным оппонентом "Слуги народа" во многих областях стала партия "За майбутнє", считает автор материала Владимир Добров, хотя в Верховной Раде она занимает скорее конструктивную позицию, как показало последнее голосование за проект Государственного бюджета.

Он приводит слова политолога Кирилла Сазонова, который в Facebook отметил, что на Банковой осознают неизбежность досрочных выборов в Раду.

"Ситуация с ФЛП-майданом, правительственная чехарда, кадровые перестановки в Офисе президента… Все это говорит о том, что на Банковой осознают неизбежность досрочных выборов в ВР. И пытаются сыграть на опережение, однако это все-таки сильно отличается от игры на рояле сами знаете чем. Во-первых, рейтинг партии власти сильно посыпался в последнее время: локдаун, большое строительство, местные выборы, мутки с бюджетом. Во-вторых, регулярные "зашквары" луги народа" открыли широкое окно возможностей для других политических сил", – уверен эксперт.

Он подчеркнул, что, согласно последним социологическим опросам, только четыре партии могут преодолеть проходной барьер: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батьківщина", и каждая из них имеет свой устойчивый электорат.

"Рекордными темпами растут показатели партии "За майбутнє". Всего за полгода они вышли на уровень общенациональной политической силы, что подтвердили октябрьские выборы, где партия отвоевала себе 10% поддержки. Более 4 тыс. депутатов на местах – тоже неплохой задел под будущую парламентскую кампанию. Да и штабы еще "не остыли"… А значит, партия способна оперативно мобилизоваться и подтянуть своих сторонников, чтобы получить в новой Раде расширенное представительство", – написал политолог.

По его словам, избиратели с пониманием относятся к "зачистке" политического поля, поскольку хотят стабильности.

"Если верить социологам, то больше половины украинцев двумя руками за перезагрузку Верховной Рады. Еще немного локдауна – и число приверженцев апгрейда резко возрастет, а сторонники "Квартала 95" перейдут в другой лагерь. И вряд ли это будет какая-то крайне оппозиционная политсила, учитывая, что ОПЗЖ и ЕС достигли своих "потолков". Но главное то, что украинцы устали от радикальных потрясений и хотят не столько глобальных изменений, сколько стабильности и нормального развития", – считает Сазонов.

Автор статьи отмечает, что в условиях пандемии центральной власти очень важно выстроить эффективную вертикаль взаимодействия с местными советами, но пока Киев выбрал стратегию кулуарных договоренностей, судов и фальсификаций для продвижения своих людей на руководящие должности.

Теги: местные выборы, власть, Кирилл Сазонов, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ, За майбутнє
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