ГОРДОН
 
 
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Экс-нардеп, исполнительный директор Украинского института будущего.


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Шоу с похоронами Кернеса нужно было, чтобы в случае быстрых досрочных выборов жители города помнили, кто ближе всех стоял к гробу

Похороны Кернеса. Show must go on.

Циничная жизнь породила не менее циничные похороны. Похороны, который еще раз доказали одну великую истину: на похоронах говорят не о покойнике, а о самих себе

Начнем с самого простого. Зачем было все это шоу в стиле похорон генсеков с прямыми трансляциями, записями звезд шоу-бизнеса и т.д.? Ответ очень прост. Еще пару месяцев назад, когда еще вроде как живой Кернес будто бы сам писал письма в харьковский теризбирком, собралась группа товарищей, которая начала проектировать будущее без Кернеса. Я, честно говоря, думал, что после первой сессии горсовета, ради приличия, Кернеса подержат живым еще пару месяцев, но немецкая клиника, судя по всему, дорогая. А как говорит русская поговорка: "от жлобства одни неудобства".

Но давайте вернемся к шоу-похоронам. Они нужны были только для одного: чтобы укрепить легитимность тех, кто сейчас у власти в городе. И в случае быстрых досрочных выборов жители города должны помнить, кто ближе стоял к гробу. Помните, еще с советских времен: кто возглавлял похоронный комитет, становился генсеком или близким человеком к генсеку.

Сейчас, правда, все сложнее. В "похоронных лучах" захотело погреться слишком много желающих, и тех, кто хочет баллотироваться, и тех, кто хочет быть серым кардиналом. Но все же, все, кому надо, поняли, кто на самом деле был ближайшим к гробу на похоронах.

И еще один важный момент: переименование улиц, открытие памятных табличек и другие публичные активности нужны только для одного: чтобы все время, пока в памяти людей еще не стерся "светлый образ" покойного, напоминать, кто является верным продолжателем его дела. Война за покойников в политике не менее важна, чем война за будущее. А иногда (как вот сейчас в России) даже важнее будущего.

Есть и другой аспект этого шоу – несколько тысяч людей стояли в очереди и мерзли. Их особо никто не сгонял, и в основном это были люди, которые искренне пришли проститься с покойным. Знали ли эти люди о бандитском прошлом, о скандалах с "Беркутом", о бегстве в 2014 году в Россию и о коррупционных скандалах? Конечно, знали. На чем же тогда держится их любовь? Она держится (и не только в Харькове, а по всей стране) на одном: мы до сих пор живем в феодальном государстве, где феодал уровня Кернеса должен предложить нам две вещи: стабильность и справедливость по отношению к горожанам. Стабильность – это чистые улицы, теплые батареи и фонтанчики. Справедливость – это иногда публично отп…здить подчиненного, который нарушил правила игры.

У нас, как бы это парадоксально ни звучало, так и не родилась оппозиция. У нас есть протестные движения, которые иногда сметают тех или иных феодалов и ставят на их место других феодалов. А плебс готов полюбить нового феодала за стабильность и справедливость. А если еще животная харизма – это просто джекпот для регионального политика.

Поэтому не удивляйтесь километровым очередям. Вопрос здесь не в Кернесе. Не дай бог, конечно, но точно такие очереди будут стоять в других городах. Особенно, если организаторы вложатся в шоу под названием похороны.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Харьков, выборы, Геннадий Кернес, похороны, власть, Вадим Денисенко
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