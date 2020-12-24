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Адвокаты и родственники Кернеса хотят его "реабилитации" через суд по делу о похищении активистов Евромайдана

Адвокат умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Александр Гунченко считает, что политик должен быть "полностью оправдан и реабилитирован", как, например, "по делам о репрессированных". По версии прокуратуры, Кернес и его охранники Виталий Блинник и Евгений Смицкий в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина.

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Кернеса похоронили 23 декабря
Кернеса похоронили 23 декабря
Фото: suspilne.media

Адвокаты и родственники умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса хотят через суд реабилитировать его по делу о похищении активистов Евромайдана в 2014 году. Об этом "Укринформу" 23 декабря сказал адвокат Кернеса Александр Гунченко.

"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года в Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не реабилитирующее основание для выводов", – сказал он.

По утверждениям адвоката, "должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных".

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни. 17 декабря стало известно, что Кернес умер. 23 декабря его похоронили.

По версии прокуратуры, Кернес и его охранники Виталий Блинник и Евгений Смицкий в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Мэр Харькова заявлял, что считает дело против себя сфабрикованным. Он утверждал, что сможет доказать свою невиновность.

Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело более трех лет. 10 августа 2018 года судья Андрей Антонов закрыл дело "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу". В решении указано, что прокуроры блокировали судебные дебаты, не являясь на них. Тогдашний заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская заявила, что они в это время болели. Антонов говорил, что неоднократно просил Генпрокуратуру обеспечить явку кого-то из 19 прокуроров, которые в разное время занимались делом Кернеса, но ответа не было. Бывший генпрокурор Юрий Луценко говорил, что к закрытию судом уголовного производства против Кернеса причастны народные депутаты Украины.

16 августа ГПУ обжаловала закрытие дела против Кернеса. В январе 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела Кернеса и его охранников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Евромайдан, Харьков, Геннадий Кернес, Полтава, Революция достоинства
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