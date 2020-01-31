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Похищение активистов Евромайдана. Суд отменил закрытие дела Кернеса

Дело мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которые подозреваются в похищении участников Евромайдана, пересмотрят.

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Дело по поводу похищения евромайдановцем, в котором фигурирует Геннадий Кернес, пересмотрят
Дело по поводу похищения евромайдановцем, в котором фигурирует Геннадий Кернес, пересмотрят
Фото: EPA

Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана. Об этом 31 января сообщило "Суспільне", которое вело текстовую трансляцию слушания.

Сторона обвинения просила отменить решение суда первой инстанции о прекращении дела и направить его на новое рассмотрение. Позицию прокуроров поддержал пострадавший Сергей Ряполов и его представитель Татьяна Зелькина. Адвокаты обвиняемых выступили против.

Суд, изучив материалы дела, удовлетворил апелляционные жалобы потерпевшего и его представительницы. Дело против Кернеса будут рассматривать заново.

По версии прокуратуры, Кернес и его охранники Виталий Блинник и Евгений Смицкий в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Мэр Харькова заявлял, что считает дело против себя сфабрикованным. Он утверждал, что сможет доказать свою невиновность. Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело более трех лет.

10 августа 2018 года судья Андрей Антонов закрыл дело "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу". В решении указано, что прокуроры блокировали судебные дебаты, не являясь на них. Заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская заявила, что они в это время болели.

Антонов говорил, что неоднократно просил Генпрокуратуру обеспечить явку кого-то из 19 прокуроров, которые в разное время занимались делом Кернеса, но ответа не было.

16 августа 2018 года ГПУ обжаловала закрытие дела против Кернеса.

Теги: Евромайдан, Харьков, Геннадий Кернес, суд
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