Парубий сообщил, что приходил в ГБР на допрос

По словам экс-спикера Верховной Рады, народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Андрея Парубия, он давал показания в Госбюро расследований по делу о возможном препятствовании осуществлению избирательного права во время выборов в парламент в 2019 году.

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил в Facebook 12 февраля, что приходил к следователю Госбюро расследований на допрос.

Он давал показания по делу о возможном препятствовании осуществлению избирательного права во время выборов в парламент в 2019 году.

"В чем же видится мое "препятствование"? Оказывается в том, что я, как председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить одиозный ли соратник [экс-президента Виктора] Януковича [Андрей] Клюев, а также находились ли [экс-замгенапрокурора Украины Ренат] Кузьмин и [блогер Анатолий] Шарий в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, имеют ли они право участвовать в выборах", – написал он.

Парубий заявил, что после его заявления было установлено что Клюев, Шарий и Кузьмин "не имеют правовых оснований баллотироваться, а затем ЦИК снял их с регистрации" как кандидатов в нардепы.

"Справедливость была восстановлена. Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться.

И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование... Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот – правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями", – добавил он.

ЦИК отменил регистрацию Шария, Клюева и Кузьмина кандидатами в народные депутаты, но Верховный Суд разрешил Кузьмину участвовать в выборах, он прошел в парламент по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь" и 29 августа 2019 года принял присягу.

Парубий с апреля 2016 года по август 2019 года был спикером Верховной Рады. Сейчас является народным депутатом от "Европейской солидарности".

22 июля Шевченковский райсуд Киева обязал следователя ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении Парубием уголовного преступления. Определение было опубликовано в Едином госреестре судебный решений.

В документе сказано, что 5 июля заявитель по почте отправил в бюро заявление о совершении спикером уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 157 Уголовного кодекса, но ГБР не зарегистрировало соответствующее уголовное производство. Заявитель обратился в суд, и тот обязал бюро внести информацию в реестр.

20 августа Госбюро открыло производство.