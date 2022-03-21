"Переможе Україна! І слава, і воля". Нардеп предложила изменить слова гимна Украины

Законопроект о внесении изменений в Государственной гимн Украины зарегистрирован в Раде 14 марта Фото: depositphotos.com

"Пришло время новых героев, новых символов, новых побед, осознания своей уникальности и несгибаемости, а значит, время выражения "Ще не вмерла України" прошел, теперь только – Переможе Україна", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, нардеп предложила изложить первые две строки гимна в новой редакции:

"Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".

В настоящее время текст гимна звучит так:

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".

По мнению Буймистер, новая редакция первых двух строк Государственного гимна "лучше будет показывать то, за что борется и ради чего живет вся единая Украина с 24 февраля 2022 года" – начала массового военного вторжения РФ.

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