Переселенцам из Донбасса предлагают подать иски к Порошенко за потерянное имущество – Сюмар

Народный депутат Украины Виктория Сюмар рассказала о новом тренде, который может быть инициирован Федеральной службой безопасности РФ, чтобы снять ответственность с России за то, что происходит на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Сюмар: Это очень прецедентная история. И это толкание общества в дискурс о гражданской войне Фото: Вікторія Сюмар / Facebook

Переселенцам с оккупированных Россией территорий на Донбассе, которые потеряли свои дома, звонят юристы и предлагают подавать иски к пятому президенту Украины Петру Порошенко за потерянное имущество, об этом в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 13 июля, рассказала народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Пошел интересный тренд. Вот что нам рассказывают переселенцы, которые вследствие войны потеряли свои дома: им звонят разные юристы, представляются адвокатами и предлагают подать иски к Порошенко за потерянное имущество. С требованием компенсации за понесенный ущерб", – рассказала нардеп.

По ее мнению, это масштабный план ФСБ – снять ответственность с России за то, что происходит на востоке Украины и в оккупированном Крыму.

"Это же очень прецедентная история. И это толкание общества в дискурс о гражданской войне. Мол, разбирайтесь с этим всем исключительно внутри себя", – считает Сюмар.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.