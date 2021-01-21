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Послом США в Украине могут назначить Волкера – Пионтковский

Новым американским послом в Украине может стать большой друг страны, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил российский политолог Андрей Пионтковский.

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Пионтковский: Думаю, это будет эффективное и правильное назначение
Пионтковский: Думаю, это будет эффективное и правильное назначение
Фото: Александр Гончаренко / Facebook

В Вашингтоне обсуждается возможность назначения бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера послом в Киев, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Очень хорошие слухи в Вашингтоне сейчас. Не знаю, насколько это достоверно, но такая информация обсуждается. Послом США в Украине может быть назначен большой друг страны Курт Волкер. Он много сделал для Украины. Когда Франция и Германия давили и требовали вносить изменения в Конституцию, Волкер перевернул эту политику. Он, по сути, выполнял роль лидера свободного мира вместо [президента США Дональда] Трампа. Думаю, это будет эффективное и правильное назначение. Это самые последние сведения", – сообщил Пионтковский. 

В  июле 2017 года Курт Волкер был назначен спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины. На этой должности дипломат находился до сентября 2019 года. Он подал в отставку на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

В документе указано, что 26 июля 2019 года, на следующий день после разговора президентов, Волкер прибыл в Украину и встретился с Зеленским и другими украинскими политиками. Вместе со спецпредставителем был тогдашний посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд. По данным информатора, Волкер и Сондленд давали Зеленскому советы, что делать с требованиями Трампа к украинскому президенту.

В течение семи с половиной лет, до октября 2019 года, Волкер был исполнительным директором Института Маккейна. Он сказал, что решил покинуть должность из-за внимания СМИ к его работе как спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Киев, США, Украина, Вашингтон, посол США, Андрей Пионтковский, политика, дипломаты, Курт Волкер
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