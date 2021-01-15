Возможно, США восстановят спецпредставителя по Украине

Мы нуждаемся и стремимся к поддержке США. В случае, например, оборонного, военно-технического сотрудничества. На 2021 год это $250 млн. Кроме того, у нас есть договоренности по поводу покупки оружия, в том числе нелетального.

И я надеюсь, что после 20 января эмоции, которые мы сейчас видим, которые превалируют, конечно, над рацио, пойдут на спад. И мы начнем работать уже с новым послом, с новыми представителями.

Возможно, будет восстановлен спецпредставитель – после того, как свою должность оставил Курт Волкер. Мы все-таки надеемся, что США будут ангажироваться в процессы. Ведь мы этого тоже ждем.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

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