Волкер рассказал о перспективах ослабления санкций США по оккупированному Крыму при Байдене

Бывший специальный посланник США в Украине Курт Волкер заявил, что не видит перспектив ослабления санкций против России из-за оккупации Крыма со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Американская политика относительно оккупации Россией Крыма вряд ли изменится при президенте США Джо Байдене. Об этом 19 января "Радіо Свобода" заявил бывший специальный посланник США в Украине Курт Волкер.

Он рассказал, что в каждую новую администрацию входят люди, которые аргументируют необходимость сотрудничества с РФ, предлагая "начать отношения заново". Однако Волкер выразил надежду, что этого не произойдет.

"Так было с каждым из четырех последних президентов. Ведь сделать новое начало отношений с [президентом России Владимиром] Путиным означает, что он сможет продолжить агрессивное поведение в отношении Украины и других западных стран. Поэтому за этим стоит следить. Я думаю, Украина в сотрудничестве с администрацией Байдена должна провести красную линию", – сказал Волкер.

Он также отметил отсутствие признаков того, что Байден пойдет на уступки в вопросе оккупированного Крыма.

"Я не вижу перспектив, чтобы администрация Байдена пошла на более мягкую политику в отношении Крыма, чем была политика администрации Трампа. Она заключается в том, что нет никакой легитимности в том, что Россия захватила территорию и претендует на то, что аннексировала ее. И я не вижу никаких изменений по администрации Байдена в этом. А это также означает, что останутся и санкции США из-за захвата Россией Крыма, и это поможет сохранить и европейские санкции", – заявил он.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

"ГОРДОН" следит за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.