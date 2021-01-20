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Волкер рассказал о перспективах ослабления санкций США по оккупированному Крыму при Байдене

Бывший специальный посланник США в Украине Курт Волкер заявил, что не видит перспектив ослабления санкций против России из-за оккупации Крыма со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Волкер: Украина в сотрудничестве с администрацией Байдена должна провести красную линию
Волкер: Украина в сотрудничестве с администрацией Байдена должна провести красную линию
Фото: EPA

Американская политика относительно оккупации Россией Крыма вряд ли изменится при президенте США Джо Байдене. Об этом 19 января "Радіо Свобода" заявил бывший специальный посланник США в Украине Курт Волкер. 

Он рассказал, что в каждую новую администрацию входят люди, которые аргументируют необходимость сотрудничества с РФ, предлагая "начать отношения заново". Однако Волкер выразил надежду, что этого не произойдет.

"Так было с каждым из четырех последних президентов. Ведь сделать новое начало отношений с [президентом России Владимиром] Путиным означает, что он сможет продолжить агрессивное поведение в отношении Украины и других западных стран. Поэтому за этим стоит следить. Я думаю, Украина в сотрудничестве с администрацией Байдена должна провести красную линию", – сказал Волкер.

Он также отметил отсутствие признаков того, что Байден пойдет на уступки в вопросе оккупированного Крыма.

"Я не вижу перспектив, чтобы администрация Байдена пошла на более мягкую политику в отношении Крыма, чем была политика администрации Трампа. Она заключается в том, что нет никакой легитимности в том, что Россия захватила территорию и претендует на то, что аннексировала ее. И я не вижу никаких изменений по администрации Байдена в этом. А это также означает, что останутся и санкции США из-за захвата Россией Крыма, и это поможет сохранить и европейские санкции", – заявил он.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие. 

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 19732009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 20092017 годах – вице-президентом. 

"ГОРДОН" следит за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, санкции, Джо Байден, агрессия, аннексия, Курт Волкер, сотрудничество
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