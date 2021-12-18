"Почему вы меня толкаете?" Охрана Зеленского мешала журналисту Ткачу задать вопрос президенту. Видео

Видео опубликовали в Telegram-канале "Украинской правды" "УП. Off the record".

На этих кадрах видно, что журналиста оттеснила охрана, когда он обращался к главе государства.

"Почему вы меня толкаете?" – спросил Ткач. Один из охранников ответил, что не толкает журналиста, а его самого якобы выталкивает на представителя медиа толпа.

Позже Ткачу все-таки удалось поговорить с президентом и задать вопрос о целях визитов Павлюка в ОП, это видео опубликовали в YouTube-канале "Украинской правды".

"К нам в офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Если тайно, это не связано со мной. Мне это неизвестно. [Чем Илья Павлюк занимается в ОП?] Я думаю, тем же, что и вы, когда вы приходите, иногда. Вы ведь заходите в офис?" – сказал Зеленский. Он не ответил на вопросы о знакомстве, встречах или дружбе с Павлюком.

ВИДЕО

Видео: Українська правда / YouTube