"Почему вы меня толкаете?" Охрана Зеленского мешала журналисту Ткачу задать вопрос президенту. Видео

Видео опубликовали в Telegram-канале "Украинской правды" "УП. Off the record".
На этих кадрах видно, что журналиста оттеснила охрана, когда он обращался к главе государства.
"Почему вы меня толкаете?" – спросил Ткач. Один из охранников ответил, что не толкает журналиста, а его самого якобы выталкивает на представителя медиа толпа.
Позже Ткачу все-таки удалось поговорить с президентом и задать вопрос о целях визитов Павлюка в ОП, это видео опубликовали в YouTube-канале "Украинской правды".
"К нам в офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Если тайно, это не связано со мной. Мне это неизвестно. [Чем Илья Павлюк занимается в ОП?] Я думаю, тем же, что и вы, когда вы приходите, иногда. Вы ведь заходите в офис?" – сказал Зеленский. Он не ответил на вопросы о знакомстве, встречах или дружбе с Павлюком.
"Украинская правда" писала в феврале 2021 года, что черновицкий бизнесмен Павлюк – друг президента Украины Владимира Зеленского и "один из строителей успеха" правящей партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году. Сам Зеленский в том же месяце в интервью "Украинской правде" не отрицал знакомства с Павлюком, но говорил, что не дружит с ним. Бизнесмен, по данным "Украинской правды", контролирует группу депутатов от "Слуги народа" в парламенте.
"Наші гроші" и "Цензор.НЕТ" в 2011 году называли "королем контрабанды". 2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против 10 людей, которых совет считает причастными к контрабанде. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена людей, в отношении которых решили применить ограничения. Павлюка среди них нет.
15 декабря "Украинская правда" выпустила расследование, в котором говорится, что Павлюк использует оперативные номерные знаки или номера прикрытия на своем автомобиле Land Cruiser. По информации журналистов, эта машина с номерами прикрытия была у Офиса президента 7 декабря.