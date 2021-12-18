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"Почему вы меня толкаете?" Охрана Зеленского мешала журналисту Ткачу задать вопрос президенту. Видео

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Зеленский все же ответил на вопрос журналиста о бизнесмене Павлюке
Зеленский все же ответил на вопрос журналиста о бизнесмене Павлюке
Скриншот: Українська правда / YouTube

17 декабря во время открытия новогодней локации у Офиса президента журналист "Украинской правды" Михаил Ткач пытался задать президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о визитах бизнесмена Ильи Павлюка в ОП, однако охрана главы государства мешала журналисту.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Украинской правды" "УП. Off the record".

На этих кадрах видно, что журналиста оттеснила охрана, когда он обращался к главе государства. 

"Почему вы меня толкаете?" – спросил Ткач. Один из охранников ответил, что не толкает журналиста, а его самого якобы выталкивает на представителя медиа толпа.

Позже Ткачу все-таки удалось поговорить с президентом и задать вопрос о целях визитов Павлюка в ОП, это видео опубликовали в YouTube-канале "Украинской правды".

"К нам в офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Если тайно, это не связано со мной. Мне это неизвестно. [Чем Илья Павлюк занимается в ОП?] Я думаю, тем же, что и вы, когда вы приходите, иногда. Вы ведь заходите в офис?" – сказал Зеленский. Он не ответил на вопросы о знакомстве, встречах или дружбе с Павлюком.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

"Украинская правда" писала в феврале 2021 года, что черновицкий бизнесмен Павлюк – друг президента Украины Владимира Зеленского и "один из строителей успеха" правящей партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году. Сам Зеленский в том же месяце в интервью "Украинской правде" не отрицал знакомства с Павлюком, но говорил, что не дружит с ним. Бизнесмен, по данным "Украинской правды", контролирует группу депутатов от "Слуги народа" в парламенте.

"Наші гроші" и "Цензор.НЕТ" в 2011 году называли "королем контрабанды". 2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против 10 людей, которых совет считает причастными к контрабанде. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена людей, в отношении которых решили применить ограничения. Павлюка среди них нет.

15 декабря "Украинская правда" выпустила расследование, в котором говорится, что Павлюк использует оперативные номерные знаки или номера прикрытия на своем автомобиле Land Cruiser. По информации журналистов, эта машина с номерами прикрытия была у Офиса президента 7 декабря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, Украинская правда, Михаил Ткач, Слуга народа, Офис президента Украины, Илья Павлюк
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