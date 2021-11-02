Почти половина украинцев считает, что Зеленский не оправдал их надежд – опрос КМИС

"Зеленский был избран президентом в 2019 году. На данный момент Владимир Зеленский оправдал или не оправдал ваши надежды?" – такой вопрос задавали респондентам.

Больше всего опрошенных (47,7%) выбрали ответ "нет, не оправдал", 14,2% – ответ "у меня никогда не было надежд".

Вариант "частично оправдал" выбрали 31,1% участников опроса.

Еще 2,7% респондентов затруднились дать ответ.

Скриншот: kiis.com.ua

Данные КМИС говорят о том, что наибольшая доля тех, кто полностью одобряет деятельность Зеленского, находятся на востоке страны (5,9%). Больше всего недовольных нынешним главой государства – на юге (51,9%).

Исследование проводилось 20–25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса. Методом личного интервью с использованием планшета опрошены 2028 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.