Почти половина украинцев считает, что Зеленский не оправдал их надежд – опрос КМИС

"Зеленский был избран президентом в 2019 году. На данный момент Владимир Зеленский оправдал или не оправдал ваши надежды?" – такой вопрос задавали респондентам.
Больше всего опрошенных (47,7%) выбрали ответ "нет, не оправдал", 14,2% – ответ "у меня никогда не было надежд".
Вариант "частично оправдал" выбрали 31,1% участников опроса.
Еще 2,7% респондентов затруднились дать ответ.
Данные КМИС говорят о том, что наибольшая доля тех, кто полностью одобряет деятельность Зеленского, находятся на востоке страны (5,9%). Больше всего недовольных нынешним главой государства – на юге (51,9%).
Исследование проводилось 20–25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса. Методом личного интервью с использованием планшета опрошены 2028 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.