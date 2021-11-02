В рейтинге партий в Украине четыре лидера, разница между ними ниже статистической погрешности – опрос КМИС

Среди тех, кто определился с выбором, за "Слугу народа" готовы проголосовать 18,3%, это меньше, чем было в июле (20,2%) и июне (20,6%).

На втором месте идет "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). В октябре партию поддерживали 17% опрошенных.

На третьей и четвертой строчках рейтинга размещаются "Батьківщина" (15,4%) и "Европейская солидарность" (15,1%).

Пятипроцентный барьер для попадания в Раду преодолела бы также партия "Сила и честь", ее результат в октябре – 5,6%.

Гипотетическая "партия Разумкова" набрала бы 4,5%.

Скриншот: kiis.com.ua

Данные КМИС говорят о том, что "Слугу народа" и ОПЗЖ больше поддерживают на востоке страны (там рейтинг партий составляет 22% и 34,4%), "Батьківщину" и "Европейская солидарность" – на западе (соответственно 18,8% и 24,4%).

Исследование проводилось 20–25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и Донбасса. Методом личного интервью с использованием планшета опрошены 2028 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.