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УДАР, "Сила и честь" и другие. В следующей Раде могут появиться до пяти непарламентских партий – соцопрос

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"Слуга народа" лидирует в рейтинге партий
"Слуга народа" лидирует в рейтинге партий
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы семь партий. Об этом свидетельствуют опубликованные 2 ноября результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 20,4% граждан, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следом идут "Европейская солидарность" (15,8%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12%) и "Батьківщина" (10,9%).

Проходной барьер также преодолевают "Сила и честь" (6,4%), партия "Наши" (6,3%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5,3%).

Ряд политических сил – на грани проходного барьера: у Радикальной партии – 4,8%, у партии УДАР – 4,2%, а у представленного сейчас в парламенте "Голоса" – 2,2%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 21-го по 23 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, УДАР, выборы, рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, Слуга народа, партия Наши, Оппозиционная платформа – За жизнь, Сила и честь, Европейская солидарность, Украинская стратегия
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