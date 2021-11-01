"Слуга народа" поддержала назначение главой аппарата Рады Вячеслава Шутчного, который уже занимал этот пост

Об этом пресс-секретарь партии Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

Штучный возглавлял аппарат Рады с сентября 2019-го по июль 2020 года. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность (он не уточнял, какую именно).

Через несколько дней после голосования в Раде за его отставку президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Штучного первым заместителем главы Управления государственной охраны.

Более чем за год с момента увольнения Штучного в Раде не нашли ему замену, аппаратом временно руководил замглавы аппарата Михаил Теплюк.

Глава монобольшинства Давид Арахамия заявлял, что это тормозило работу парламента, сказано на сайте партии.

В сентябре 2021-го фракция "Слуга народа" рассмотрела на своем заседании три кандидатуры на пост главы аппарата. Крое Штучного, на эту должность претендовали депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.