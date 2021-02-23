Подоляк объяснил, почему Зеленский говорил о роспуске Рады на встрече с руководством "Слуги народа"

Роспуск парламента – "один из возможных инструментов исправления ситуации, если начинается кризис непринятия решений", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявления президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 23 февраля заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявления Зеленского о возможном роспуске парламента на встрече с руководством фракции "Слуга народа".

"Владимир Александрович хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. И следовал важным договоренностям в рамках правящей партии. Роспуск парламента – это один из возможных инструментов исправления ситуации, если начинается кризис непринятия решений", – сказал Подоляк.

О том, что Зеленский пригрозил руководству "Слуги народа" распустить парламент, 23 февраля сообщило "РБК-Украина". По словам собеседников, Зеленский хочет, чтобы парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с его предложениями от 18 февраля 2021 года (№ 4531).

Нардепы должны рассмотреть этот закон на внеочередном заседании 23 февраля в 12.00.

Рада 16 февраля во втором чтении и в целом приняла законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих. За проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись Зеленскому. Президент наложил вето и вернул закон в Раду со своими замечаниями на следующий день. Зеленский предлагает убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.