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Подоляк: Задача Зеленского – обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук, Порошенко и вся остальная когорта

В Украине должна быть построена такая инфраструктура власти, чтобы представители старой власти, в частности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и пятый президент Петр Порошенко не смогли вернуться к управлению государством, и такую задачу ставит перед собой нынешний президент Владимир Зеленский, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк: Владимир Александрович равнодушно смотрит на Петра Порошенко
Михаил Подоляк: Владимир Александрович равнодушно смотрит на Петра Порошенко
Фото: fakty.ua

Президент Украины Владимир Зеленский должен создать такую систему, которая сделает невозможным возвращение старых политиков во власть, заявил в интервью изданию "Факты" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Задача Владимира Александровича – построить за эти годы новую качественную политическую инфраструктуру, которая будет нормально функционировать, и обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись обратно в той или иной ипостаси те же [нардеп от ОПЗЖ Виктор] Медведчук, [пятый президент Петр] Порошенко и вся остальная когорта. Старым партиям следует, грубо говоря, уйти в небытие. Президент должен обозначить ценности и стратегии и дать тактические инструменты", – сказал он.

Подоляк добавил, что Порошенко должен был уйти из политики, но не сделал этого.

"Первое. Владимир Александрович равнодушно смотрит на Петра Порошенко. Потому что он прекрасно понимает, что у Порошенко есть желание взять реванш. Второе. Петр Порошенко не ушел из политики, к огромному сожалению, как должен был бы уйти человек, реально обманувший ожидания, за которые заплачена огромная цена. Его политика с точки зрения европейской или американской модели – это политика этакого провинциального типа. Он тратит гигантские деньги на создание компроматной нервозности, прежде всего в медийной среде, на то, чтобы люди ненавидели друг друга, чтобы общество продолжало раскалываться. Безусловно, на это необходимо реагировать должным образом. Но правоохранительная система, доставшаяся нам в наследство, не может быть изменена в считаные месяцы. Она не реагирует. А должна бы", – убежден советник главы Офиса президента.

Весной 2019 года Зеленский выиграл выборы президента Украины у на тот момент главы государства Порошенко. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, политика, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
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