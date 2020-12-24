Подоляк: Задача Зеленского – обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук, Порошенко и вся остальная когорта

В Украине должна быть построена такая инфраструктура власти, чтобы представители старой власти, в частности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и пятый президент Петр Порошенко не смогли вернуться к управлению государством, и такую задачу ставит перед собой нынешний президент Владимир Зеленский, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский должен создать такую систему, которая сделает невозможным возвращение старых политиков во власть, заявил в интервью изданию "Факты" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Задача Владимира Александровича – построить за эти годы новую качественную политическую инфраструктуру, которая будет нормально функционировать, и обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись обратно в той или иной ипостаси те же [нардеп от ОПЗЖ Виктор] Медведчук, [пятый президент Петр] Порошенко и вся остальная когорта. Старым партиям следует, грубо говоря, уйти в небытие. Президент должен обозначить ценности и стратегии и дать тактические инструменты", – сказал он.

Подоляк добавил, что Порошенко должен был уйти из политики, но не сделал этого.

"Первое. Владимир Александрович равнодушно смотрит на Петра Порошенко. Потому что он прекрасно понимает, что у Порошенко есть желание взять реванш. Второе. Петр Порошенко не ушел из политики, к огромному сожалению, как должен был бы уйти человек, реально обманувший ожидания, за которые заплачена огромная цена. Его политика с точки зрения европейской или американской модели – это политика этакого провинциального типа. Он тратит гигантские деньги на создание компроматной нервозности, прежде всего в медийной среде, на то, чтобы люди ненавидели друг друга, чтобы общество продолжало раскалываться. Безусловно, на это необходимо реагировать должным образом. Но правоохранительная система, доставшаяся нам в наследство, не может быть изменена в считаные месяцы. Она не реагирует. А должна бы", – убежден советник главы Офиса президента.

Весной 2019 года Зеленский выиграл выборы президента Украины у на тот момент главы государства Порошенко. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.