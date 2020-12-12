Советник Ермака назвал "нелепым" и "неадекватным" внесение в санкционный список РФ нардепов от "Слуги народа"

Внесение в российский санкционный список спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и нардепов от "Слуги народа" советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк считает анекдотичным.

Решение России внести в санкционный список народных депутатов Украины от "Слуги народа" и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова нелепо. Об этом LIGA.net заявил 12 декабря советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"Выглядит нелепо, отчасти неадекватно и точно глупо", – сказал он.

По словам советника Ермака, у Разумкова и нардепов от "Слуги народа" "нет и не может быть существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от санкций".

Подоляк считает, что подобные действия в исполнении Москвы выглядят анекдотично.

Он предположил, что внесение украинцев в российский список санкций может объясняться попыткой повысить "истеризацию" населения РФ.

Отдельно Подоляк прокомментировал попадание в санкционный список главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

"Если человек покупает землю в оккупированном Крыму и пытается скрыть этот факт от нашего государства, то никаким списком такого человека не спасешь", – объяснил советник главы ОП.

Постановление российского правительства о расширении до 849 человек списка граждан Украины, к которым применяются санкции, было опубликовано 11 декабря. В перечень, в частности, вошли депутаты от "Слуги народа" Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Богдан Яременко, Елена Шуляк, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагарь, Федор Вениславский, Даниил Гетманцев и исключенный из "Слуги народа" нардеп Гео Лерос.

МИД Украины выразил протест в связи с решением правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал 22 октября 2018 года указ, предусматривающий введение санкций в связи "с недружественными действиями Украины". Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

В ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Тогда в списке было 68 компаний и 322 физических лица. Последний раз список расширяли в сентябре 2020-го. Тогда под санкции попали 43 чиновника и депутата, в том числе пятый президент Украины Петр Порошенко. Нардепов от "Слуги народа" в том перечне не было.

Правительство России 28 июля внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает введение новых экономических мер в отношении Украины. Новые санкции устанавливают запрет на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных денежных переводов, если получатель состоит в санкционном списке.