"Пока без приставки "глава". Рада назначила нового члена Счетной палаты Украины

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
По его словам, назначение Плиса поддержали 249 нардепов.
"Пока без приставки "глава", – намекнул Железняк, добавил, что открытым остается "вопрос по увольнению".
Плис был назначен главой Госаудитслужбы в апреле 2020 года. До этого он занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Алексея Гончарука, а в 2016–2017 годах Плис был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Главы Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.
"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – подчеркнул глава Счетной палаты в Facebook. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".
Пацкан, который был нардепом VIII созыва, заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".
29 ноября Пацкан написал заявления на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также глав и сопредседателей парламентских фракций "Слуга народа", "Батьківщина", Евросолидарность" и "Голос" о том, что отзывает свое заявление об увольнении с должности "для устранения правовой коллизии. Железняк отметил, что постановление №8211 об увольнении Пацкана было проголосовано на заседании комитета.
1 декабря Рада не поддержала отставку Пацкана.