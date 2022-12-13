"Пока без приставки "глава". Рада назначила нового члена Счетной палаты Украины

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, назначение Плиса поддержали 249 нардепов.

"Пока без приставки "глава", – намекнул Железняк, добавил, что открытым остается "вопрос по увольнению".

Плис был назначен главой Госаудитслужбы в апреле 2020 года. До этого он занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Алексея Гончарука, а в 2016–2017 годах Плис был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Контекст:

Главы Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.

"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – подчеркнул глава Счетной палаты в Facebook. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".

29 ноября Пацкан написал заявления на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также глав и сопредседателей парламентских фракций "Слуга народа", "Батьківщина", Евросолидарность" и "Голос" о том, что отзывает свое заявление об увольнении с должности "для устранения правовой коллизии. Железняк отметил, что постановление №8211 об увольнении Пацкана было проголосовано на заседании комитета.

1 декабря Рада не поддержала отставку Пацкана.