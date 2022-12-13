ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Пока без приставки "глава". Рада назначила нового члена Счетной палаты Украины

Назначение Плиса (на фото) членом Счетной палаты Украины поддержали 249 нардепов, отметил Железняк
Назначение Плиса (на фото) членом Счетной палаты Украины поддержали 249 нардепов, отметил Железняк
Фото: Державна аудиторська служба України / Facebook

Верховная Рада Украины на заседании 13 декабря назначила экс-главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса членом Счетной палаты Украины.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, назначение Плиса поддержали 249 нардепов.

"Пока без приставки "глава", – намекнул Железняк, добавил, что открытым остается "вопрос по увольнению".

Плис был назначен главой Госаудитслужбы в апреле 2020 года. До этого он занимал должность заместителя министра финансов в правительстве Алексея Гончарука, а в 2016–2017 годах Плис был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Контекст:

Главы Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.

"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – подчеркнул глава Счетной палаты в Facebook. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".

29 ноября Пацкан написал заявления на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также глав и сопредседателей парламентских фракций "Слуга народа", "Батьківщина", Евросолидарность" и "Голос" о том, что отзывает свое заявление об увольнении с должности "для устранения правовой коллизии. Железняк отметил, что постановление №8211 об увольнении Пацкана было проголосовано на заседании комитета.

1 декабря Рада не поддержала отставку Пацкана.

Теги: Верховная Рада, Валерий Пацкан, отставка, парламент, Счетная палата, Государственная аудиторская служба, Геннадий Плис, увольнение, назначение, заседание, Ярослав Железняк, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте
"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы
"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (395429)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (194332)
3
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (59319)
4
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38401)
5
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (35780)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (33883)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (32532)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (31264)
 
 
 
 