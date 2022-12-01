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ПОЛИТИКА

Рада не смогла уволить Пацкана с должности главы Счетной палаты – СМИ

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Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке, но 29 ноября его отозвал
Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке, но 29 ноября его отозвал
Фото: Валерій Пацкан / Facebook

Верховная Рада на заседании 1 декабря не поддержала отставку главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана.

Об этом сообщили "Укринформ" и "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Счетной палате.

Отмечается, что соответствующий проект постановления народные депутаты поддержали 215 голосами при необходимых 226.

Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также сфере безопасности.

"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – подчеркнул глава Счетной палаты в Facebook. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".

29 ноября Пацкан написал заявления на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также глав и сопредседателей парламентских фракций "Слуга народа", "Батьківщина", Евросолидарность" и "Голос" о том, что отзывает свое заявление об увольнении с должности "для устранения правовой коллизии", его опубликовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что постановление №8211 об увольнении Пацкана было проголосовано на заседании комитета.

Контекст:

24 октября САП и НАБУ сообщили Пацкану о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье на сумму 117 тыс. грн.

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2017 года подал в аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера, однако на тот момент у него уже была квартира в Киеве.

Пацкан подозрение назвал необоснованным. Он отметил, что квартира непригодна для проживания.

27 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Пацкану меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн.

7 ноября САП и НАБУ завершили расследование в деле нардепа VIII созыва, занимающего одну из руководящих должностей в Счетной палате, сообщил пресс-центр бюро. Указывается, что следствие уточнило сумму, незаконно полученную экс-нардепом, – она составляет 127,4 тыс. грн.

Пацкан возглавляет Счетную палату с 2018 года.

Теги: Верховная Рада, СМИ, Украина, депутаты, Валерий Пацкан, отставка, парламент, Счетная палата, увольнение, заседание, нардеп
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