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ПОЛИТИКА

Политолог Семенюк: Правительство Украины игнорирует поддержку внедрения "зеленых" технологий в промышленности

В Германии правительство выделяет из госбюджета деньги для стимулирования перехода металлургических компаний на производство экологически чистой стали, а в Украине уже принятый закон о поддержке "зеленой" металлургии застрял на этапе согласования подзаконных актов, рассказал политический эксперт Тарас Семенюк.

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Тарас Семенюк: Европейский "зеленый" курс предусматривает введение специальных пошлин для товаров, которые произведены "грязными" технологиями. Это может стать серьезной проблемой для украинских экспортеров
Тарас Семенюк: Европейский "зеленый" курс предусматривает введение специальных пошлин для товаров, которые произведены "грязными" технологиями. Это может стать серьезной проблемой для украинских экспортеров
Фото: eform.energy

В Германии государство стимулирует производителей "зеленой" промышленной продукции, в то время как в Украине этот процесс не движется, такое мнение 10 декабря изданию Gazeta.ua высказал политолог-международник Тарас Семенюк, комментируя закон о поддержке "зеленой" металлургии.

"В Германии правительство выделяет из госбюджета деньги для стимулирования перехода металлургических компаний на производство экологически чистой стали. Для "зеленой" металлургии там уже внедрен льготный тариф на электроэнергию, а на прошлой неделе стало известно о программе такой поддержки для Salzgitter AG, второго по величине стальному производителю Германии. Государственная дотация пойдет на новую технологию, предусматривающую использование водорода вместо кокса в доменных печах при выплавке чугуна. В целом бюджетная программа объемом €2 млрд направлена на стимулирование декарбонизации немецкой промышленности. Инициатива получила поддержку в Бундестаге не только у правящей коалиции ХДС-ХСС, но и у оппозиции, включая депутатские группы зеленых", – рассказал Семенюк.

Он сообщил, что в Украине уже принятый закон о поддержке "зеленой" металлургии "застрял" на этапе принятия подзаконных актов.

"Современные технологии позволяют производить сталь практически без выбросов в окружающую среду. Но наше правительство никуда не спешит. Наоборот, всячески стимулируются самые "грязные" отрасли экономики, например производство электроэнергии на ТЭС, сжигающих уголь. Здесь политику государства определяют интересы олигарха-монополиста, а не государственные интересы, – добавил эксперт. – Между тем европейский "зеленый" курс, который сейчас активно внедряется в ЕС, предусматривает введение специальных пошлин для товаров, которые произведены "грязными" технологиями. Это может стать серьезной проблемой для украинских экспортеров. Особенно если наше правительство продолжит игнорировать поддержку внедрения "зеленых" технологий в промышленности".

Государственная регуляторная служба отказалась согласовать проект постановления Кабинета Министров, который предусматривал порядок предоставления справок о подтверждении статуса предприятия "зеленой" металлургии, предоставляющего льготы на электроэнергию металлургическим заводам.

В законе №810-Х добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии – для них будет применяться тариф на передачу, в котором не будут учитываться расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.

Теги: Германия, Украина, энергетика, промышленность, электроэнергия, металлургия, Тарас Семенюк
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