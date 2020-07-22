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Полозов: Россия понимает, что решение может быть не в ее пользу, и затягивает рассмотрение иска Украины о нарушении двух конвенций в Международном суде ООН

Международный суд ООН по просьбе России предоставил ей дополнительно четыре месяца на подготовку ответа на иск Украины о нарушении двух международных конвенций – такова стратегия РФ: пересидеть, вдруг что-то изменится. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил адвокат Николай Полозов.

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Полозов: Кремлю будет очень обидно проиграть этот суд
Полозов: Кремлю будет очень обидно проиграть этот суд
Фото: Nikolai Polozov / Facebook

Россия ничего не выиграет из-за переноса рассмотрения иска Украины к РФ в Международном суде ООН. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал адвокат Николай Полозов.

"Российская сторона очевидно понимает, что решение может быть вынесено не в ее пользу. Поскольку российские власти действительно допустили нарушения Международной конвенции о противодействии терроризму в связи с действиями российских инсургентов на Донбассе и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, что связано с действиями в Крыму. И желание максимально отсрочить вынесение решения, негативного для РФ, естественно. Российская сторона просто воспользовалась пандемией коронавируса, чтобы затянуть время. На мой взгляд, это такая стратегия – пересидеть, переждать, авось что-то поменяется, может, международное сообщество станем менее критично относиться к действиям РФ в Крыму и на Донбассе. Думаю, это ни к чему в реальности не приведет", – отметил Полозов.

Он полагает, что Международный суд ООН не захотел показаться предвзятым, поэтому и пошел на уступку России.

"Международный суд ООН защитил себя от обвинений, что он в условиях пандемии не предоставил стране возможность подготовиться. Это выбивает козыри у российской стороны при процедуре обжалования", – подчеркнул адвокат.

По его мнению, Россия ничего не выиграет, только затянет время.

"Украина в этой ситуации теряет только время. Опять-таки если не произойдет каких-то коренных изменений в международной обстановке. Пока на это ничего не указывает. Желание российской стороны дождаться времен, когда нарушение международных конвенций будет поощряться, нереальное. Не дождутся", – сказал Полозов.

Он напомнил, что у Международного суда ООН нет возможности напрямую влиять на государства, нарушившие нормы права, но его решение дает основания для действий политикам.

"Суд не имеет возможности принуждать государства к выполнению своих решений. Но его решение документально зафиксирует факты нарушений, которые имели место. На этом основании иностранные государства смогут применять свои собственные средства воздействия на российское руководство, в том числе усиливать санкции, вводить какие-то новые санкции, которые могут повлиять на те или иные решения Москвы. И, конечно же, Кремлю будет очень обидно проиграть этот суд", – резюмировал собеседник.

20 июля стало известно, что Международный суд ООН продлил на четыре месяца срок подачи Москвой ответа на иск "Украина против России". Такое решение суд принял в ответ на обращение российской стороны. РФ попросила суд продлить срок подачи контрмеморандума на 12 месяцев, "объясняя, что ограничения из-за пандемии COVID-19 привели к трудностям и задержкам в подготовке".

22 июня украинская сторона выступила против продления срока подачи документа Россией.

16 января 2017 года Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Он связан с нарушением Москвой Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

12 июня 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум по иску против России о нарушении двух конвенций. На тот момент замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что Международный суд ООН будет рассматривать иск Украины против России еще несколько лет.

В МИД России 2 июня 2019 года заявили, что российская сторона будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда ООН по инициированному Киевом делу "Украина против Российской Федерации". 3 июня суд начал рассматривать возражения РФ по делу, 8 ноября признал дело относящимся к его юрисдикции.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, Москва, Кремль, Донбасс, Николай Полозов, дискриминация, Международный суд ООН, конвенция, пандемия, коронавирус, нарушение
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