Польша восстановит мемориальную доску воинам УПА на горе Монастырь

Польские власти возьмут под защиту памятную доску с именами воинов Украинской повстанческой армии на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве, которую недавно осквернили вандалы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Польские власти восстановят на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве в Польше памятную доску с именами воинов Украинской повстанческой армии, погибших в боях с НКВД в 1945 году, которую изуродовали вандалы. Об этом 27 января в Освенциме во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой сказал президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вела пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

"Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что отныне в отношениях Украины и Польши будет акцентироваться внимание на том, что объединяет страны.

Памятная доска с именами воинов УПА была изуродована 20 января 2020 года.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков. 11 июля 2019 года Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября 2019 года Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.