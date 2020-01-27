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Польша восстановит мемориальную доску воинам УПА на горе Монастырь

Польские власти возьмут под защиту памятную доску с именами воинов Украинской повстанческой армии на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве, которую недавно осквернили вандалы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области
Зеленский: Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области
Фото: president.gov.ua

Польские власти восстановят на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве в Польше памятную доску с именами воинов Украинской повстанческой армии, погибших в боях с НКВД в 1945 году, которую изуродовали вандалы. Об этом 27 января в Освенциме во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой сказал президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вела пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

"Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что отныне в отношениях Украины и Польши будет акцентироваться внимание на том, что объединяет страны.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/778275922668649/

Памятная доска с именами воинов УПА была изуродована 20 января 2020 года. 

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков. 11 июля 2019 года Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября 2019 года Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

Теги: Украина, Польша, УПА, Освенцим, Владимир Зеленский, памятная доска, НКВД, Анджей Дуда
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