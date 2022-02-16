Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков – опрос

За Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 43% украинцев Фото: Петро Порошенко / Facebook

За Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 43% украинцев.

На втором месте – сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 36%.

За президента Украины Владимира Зеленского и нардепа, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко не стали бы голосовать по 33% опрошенных.

Следом идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко (23%), мэр Киева Виталий Кличко и лидер партии "Наши" Евгений Мураев – по 20%, а также экс-премьер-министр Арсений Яценюк и лидер "Свободы" Олег Тягнибок – по 15%.

Опрос проводился 12–13 февраля среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.