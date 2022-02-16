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Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков – опрос

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За Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 43% украинцев
За Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 43% украинцев
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 февраля результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

За Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 43% украинцев.

На втором месте – сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 36%.

За президента Украины Владимира Зеленского и нардепа, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко не стали бы голосовать по 33% опрошенных.

Следом идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко (23%), мэр Киева Виталий Кличко и лидер партии "Наши" Евгений Мураев – по 20%, а также экс-премьер-министр Арсений Яценюк и лидер "Свободы" Олег Тягнибок – по 15%.

Опрос проводился 12–13 февраля среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Украина, выборы, рейтинг, Олег Ляшко, Евгений Мураев, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, украинцы
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