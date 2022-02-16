Нардеп Безгин: Партия Порошенко блокирует инициативы в облсоветах по территориальной обороне

Виталий Безгин: Партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться Скриншот: Партія Слуга Народу Партія Слуга Народу / YouTube

"В то время как главы областных организаций "Слуги народа" в течение недели проводят обучение и консультации с представителями территориальной обороны, работают вдоль границы с Беларусью, админграницы с Крымом, партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться, а поддерживать нужно исключительно инициативы, подписанные партией Порошенко", – сказал Безгин.

Нардеп процитировал письмо, которое, как он утверждает, "Европейская солидарность" направила местным партийным организациям. В нем содержится призыв не допустить принятия в местных советах решений по территориальной обороне в редакции "Слуги народа". Безгин назвал это "псевдопатриотизмом и максимальным политическим цинизмом".

Издание "Фокус" опубликовало копию документа, о котором политик говорил с парламентской трибуны.

Фото: focus.ua