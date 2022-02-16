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Нардеп Безгин: Партия Порошенко блокирует инициативы в облсоветах по территориальной обороне

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Виталий Безгин: Партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться
Виталий Безгин: Партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться
Скриншот: Партія Слуга Народу Партія Слуга Народу / YouTube

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин 15 февраля на заседании парламента обвинил партию пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в антигосударственной позиции. Нардеп рассказал, что "Слуга народа" инициировала внеочередные заседания областных советов, чтобы выделить деньги на территориальную оборону в регионах, но местные депутаты из "Европейской солидарности" получили задачу от своего партийного руководства блокировать эти решения. Выступление Безгина "Слуга народа" опубликовала в своем YouTube.

"В то время как главы областных организаций "Слуги народа" в течение недели проводят обучение и консультации с представителями территориальной обороны, работают вдоль границы с Беларусью, админграницы с Крымом, партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться, а поддерживать нужно исключительно инициативы, подписанные партией Порошенко", – сказал Безгин.

Нардеп процитировал письмо, которое, как он утверждает, "Европейская солидарность" направила местным партийным организациям. В нем содержится призыв не допустить принятия в местных советах решений по территориальной обороне в редакции "Слуги народа". Безгин назвал это "псевдопатриотизмом и максимальным политическим цинизмом".

Издание "Фокус" опубликовало копию документа, о котором политик говорил с парламентской трибуны.

Фото: focus.ua
Фото: focus.ua

Контекст:

15 февраля народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №6521, который отменяет норму о возможности выполнения задач территориальной обороны исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий. Документ дает теробороне право использовать оружие в зоне боевых действий.

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.

27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что "все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать", что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.

Теги: Петр Порошенко, самоуправление, народные депутаты, парламент, территориальная оборона, регионы, Слуга народа, Европейская солидарность, Виталий Безгин, письмо
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