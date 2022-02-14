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Среди киевлян президентский рейтинг Порошенко выше, чем Зеленского и Кличко – опрос

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На последних выборах президента Зеленский (на фото справа) опередил Порошенко
На последних выборах президента Зеленский (на фото справа) опередил Порошенко
Фото: ЕРА

15,4% жителей Киева считают, что главой Украинского государства должен быть пятый президент страны, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 февраля результаты опроса, проведенного центром политических исследований "Имидж-контроль".

Президентский рейтинг Порошенко среди киевлян выше, чем действующего главы государства Владимира Зеленского, за которого на выборах проголосовали бы 12,4% опрошенных.

На третьем месте – мэр Киева Виталий Кличко, его хотели бы видеть президентом 5,2%, – столько же, как и нардепа от "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

Также в числе политиков с наибольшим президентским рейтингом находятся экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (5,1%) и экс-спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков (4,2%).

Другие политики получили менее чем трехпроцентную поддержку респондентов.

На вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах президента, затруднились ответить 24,6% киевлян, не намерены идти на выборы 17,3%.

Скриншот: imcon.com.ua
Скриншот: imcon.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 28 января по 8 февраля по заказу общественной организации "Центр развития городов". На улицах столицы методом face-to-face опросили 1005 киевлян от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, Зеленского поддержали 73,22% украинцев, Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Петр Порошенко, выборы, рейтинг, Игорь Смешко, соцопрос, исследование, украинцы, президент, Дмитрий Разумков
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