Более 70% украинцев чувствуют себя счастливыми людьми – опрос

44,3% граждан заявили, что они чувствуют себя счастливыми, а 26,3% сказали, что скорее да, чем нет.

13,1% опрошенных на вопрос, считают ли они себя счастливыми людьми, ответили "и да, и нет".

В то же время 6,5% респондентов скорее не считают себя счастливыми, а 8,1% – утверждают, что точно так не считают.

Еще 1,7% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился 3–11 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.