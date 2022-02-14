Самый высокий рейтинг в Киеве имеют Кличко и его партия УДАР – опрос

Кличко поддерживает меньше опрошенных, чем тех, кто еще не определился с выбором Фото: Кличко - мер / Facebook

На вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах мэра, 33% указали Кличко.

У ближайшего потенциального конкурента, шоумена Сергея Притулы, – 4,7%.

В пятерку самых рейтинговых вошли также бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (3,9%), бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов (3,6%) и народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко (3,1%).

23,2% опрошенных затруднились с ответом, а 16,6% заявили, что не пойдут на выборы.

Скриншот: imcon.com.ua

Возглавляемая Кличко партия УДАР лидирует в рейтинге потенциальных участников выборов в Киевский городской совет. Среди тех, кто намерен идти на избирательные участки, УДАР поддерживают 16,7%.

Поддержку получили у респондентов также "Европейская солидарность" (10%) и "Слуга народа" (8,3%), остальные политические силы набрали менее 5%.

Затруднились с ответом 25,2%, это больше уровня поддержки партии УДАР.

15,6% опрошенных ответили, что не намерены идти на выборы в Киевсовет.

Скриншот: imcon.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 28 января по 8 февраля по заказу общественной организации "Центр развития городов". На улицах столицы методом face-to-face опросили 1005 киевлян от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.