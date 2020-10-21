Портнов о взыскании дисциплинарной комиссии: Предупреждение нужно будет съесть, а учебно-воспитательные мероприятия в отношении Порошенко – усилить

В ответ на решение о взыскании со стороны дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области бывший чиновник команды беглого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов отреагировал оскорблениями в адрес членов палаты и пятого президента страны Петра Порошенко.

Заместитель главы Администрации Президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов назвал "глупым и смешным" взыскание дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области, которая вынесла ему предупреждение за хамство в социальных сетях. Об этом он написал в Facebook.

Портнов считает, что взыскание связано с его высказываниями в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Как вынесли предупреждение, так и отменят, особенно с учетом того, что решение приняли адвокаты, пять лет занимавшиеся реабилитацией окружения главного государственного и военного преступника, по заявлению его же телеканала. Предупреждение, каким бы смешным и глупым оно ни было, скоро нужно будет съесть, а учебно-воспитательные мероприятия в отношении Порошенко придется усилить, раз такой легкомысленный и тупой", – написал Портнов.

Решение дисциплинарной палаты было принято после рассмотрения жалобы ООО "Телерадиокомпания "НБМ" ("5 канал").

Там подчеркнули, что распространенные Портновым в публичной сфере высказывания, содержащие нецензурную лексику и угрозы, действительно противоречат принципам профессиональной этики адвокатов. Он должен придерживаться высоких стандартов честности, быть сдержанным и корректным.

Комиссия решила, что Портнов нарушил правила профессиональной адвокатской этики, потому к нему должно быть применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.