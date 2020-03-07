Нардеп от "Слуги народа" заявила, что Портнов много делает для "восстановления справедливости" в Украине

По мнению депутата Рады от монобольшинства Ольги Василевской-Смаглюк, экс-замглавы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов "оказывает нынешней власти неоценимую услугу".

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает положительной роль, которую играет в нынешней политической ситуации бывший заместитель главы Администрации Президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Об этом она сказала в эфире телеканала "Наш" 5 марта.

"Портнов оказывает нынешней власти неоценимую услугу. Именно его руками сейчас происходит восстановление справедливости. Люди действительно очень хотят перемен и хотят справедливости, и если власть сегодня не находит в себе силы этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в восстановление справедливости в Украине", – заявила Василевская-Смаглюк.

При этом она не думает, что есть "политическая воля" для того, чтобы Портнов возглавил какой-либо из правоохранительных органов.

6 марта 2014 года ЕС опубликовал список украинских чиновников, средства и собственность которых подлежали замораживанию. Среди них был Портнов. Он подал жалобу на свое включение в запретительные списки ЕС. Разбирательство по апелляции украинского экс-чиновника продолжалось с мая по октябрь 2015 года. В итоге суд Евросоюза снял санкции с Портнова.

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину из эмиграции.

В команде президента Владимира Зеленского опровергали связь с Портновым.

Большинство из 13 уголовных производств против пятого президента Украины Петра Порошенко в Украине Государственное бюро расследований открыло в 2019 году именно после заявлений Портнова.