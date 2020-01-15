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Портнов призвал Сытника прокомментировать дело о незадекларированном отдыхе

Уже несколько месяцев глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник никак не комментирует решение суда, которым он признан виновным в коррупции, заявил бывший заместитель главы Администрации Президента, юрист Андрей Портнов.

 
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Андрей Портнов: НАБУ возглавляет человек, признанный виновным в коррупции
Андрей Портнов: НАБУ возглавляет человек, признанный виновным в коррупции
Скриншот: НАШ / YouTube

Бывший заместитель главы Администрации Президента, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала "Наш" призвал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника прокомментировать дело о незадекларированном отдыхе, по которому суд признал его виновным в коррупции. 

"НАБУ возглавляет человек, признанный виновным в коррупции. Решение по нему уже вступило в законную силу. Он официально является коррупционером. Национальное агентство по противодействию коррупции внесло его в реестр коррупционеров. А он продолжает руководить. Сам фигурант ничего не комментирует. Ну вышел бы и сделал заявление: "Это не я был. Это судебная ошибка, это неправильный суд, неправильные пчелы, неправильный мед". Уже несколько месяцев он не комментирует", – сказал Портнов.

Он отметил, что суд над Сытником не комментируют и антикоррупционные активисты, и президент Украины Владимир Зеленский.

"Активисты, которые поддерживали НАБУ, резко замолчали. Никак это не комментируют. Хотя в любой другой ситуации, конечно, они были бы на всех телевизионных экранах, – заявил юрист. – Мне непонятна позиция президента Украины. Как может в государстве быть такая ситуация, где коррупционер возглавляет главный антикоррупционный орган? У главы государства есть все полномочия в соответствии с законом о НАБУ подписать указ об увольнении Сытника с занимаемой должности".

ВИДЕО
Видео: НАШ / YouTube

6 сентября Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.

Как рассказывал источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН", тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий "Полесское-Сарны", потому что "не мог отказать в силу жизненных принципов".

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.

Теги: коррупция, Андрей Портнов, Артем Сытник, НАБУ
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