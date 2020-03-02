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Портнов обвинил волонтера Синицына в неуплате налогов. Тот подал заявление в ГБР

Экс-заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что украинский волонтер Роман Синицын "причастен к массовым беспорядкам, насилию, пропаганде войны, разжиганию ненависти и зарабатыванию на военном волонтерстве". Волонтер обвинения отверг и в ответ обратился в Госбюро расследований и в полицию.

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Портнов (на фото) заявил, что Синицын за последние 20 лет почти не платил налогов
Портнов (на фото) заявил, что Синицын за последние 20 лет почти не платил налогов
Фото: aportnov.com

Экс-заместитель главы администрации беглого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов 29 февраля в своем Facebook обвинил волонтера Романа Синицына в неуплате налогов и причастности к бандам.

"Причастен к массовым беспорядкам, насилию, пропаганде войны, разжиганию ненависти и зарабатыванию на военном волонтерстве. Характеризуется жаждой наживы и взаимодействием с причастными к умышленным убийствам бандами", – написал Портнов, описывая волонтера.

Портнов заявил, что Синицын за последние 20 лет почти не платил налогов, а его официальные доходы "должны были давно сделать его голодным и нищим". На своем сайте Портнов опубликовал данные об уплате Синицыным налогов.

"Тем не менее вор-волонтер жил на роскошную ногу, посещал дорогие киевские рестораны и во время войны постоянно путешествовал за рубеж", – отметил Портнов, приведя в качестве доказательства перечень пересечения волонтером границы, опубликованный на сайте экс-чиновника.

https://www.facebook.com/aportnovua/posts/123419379231605

Синицын отреагировал на пост Портнова, назвав в Facebook последнего "отрыжкой прошлого".

"Мамкин морализатор, которого так беспокоит, что кто-то сделал мысленное преступление, сам совершил преступление, причем уже реальное, получив незаконным путем и распространив мои персональные данные. И не только мои. Конечно, умолчав об отраженных в декларациях и уплаченных с 2016-го десятках тысяч гривен налогов от предпринимательской деятельности, а показав просто справку "физического лица" с фактическими нулями", – отметил волонтер.

В ответ на обвинения в частых полетах за границу Синицын сообщил, что является владельцем большого туристического портала.

Кроме того, волонтер заявил, что подал заявления в Госбюро расследований относительно утечки от пограничный службы его персональных данных. Аналогичное заявление, но уже в полицию, также было подано волонтером из-за утечки его налоговых данных.

https://www.facebook.com/romabra/posts/10206441668118632


Теги: Андрей Портнов, полиция, волонтер, Роман Синицын, ГБР
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