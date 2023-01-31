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Послы G7 напомнили Украине о необходимости утвердить антикоррупционную программу

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Страны G7 подчеркивают, что Украине нужно принять антикоррупционную программу
Страны G7 подчеркивают, что Украине нужно принять антикоррупционную программу
Фото: g7germany.de

Дальнейшее укрепление антикоррупционных институций крайне важно для Украины, напомнили в Twitter 30 января послы стран "Группы семи".

"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институций путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, которая вызывает доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к ее европейскому будущему", – говорится в твите. 

Принятие Государственной антикоррупционной программы на 2023–2025 годы с послами G7 в понедельник обсуждал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, информирует пресс-служба НАПК. 

Нацагентство рассчитывает на принятие программы, но этому может помешать сопротивление органов из наиболее коррумпированных сфер, говорил он. 

"Мы благодарим за включение утверждения Государственной антикоррупционной программы в приоритеты послов G7. Утверждение ГАП является ключевым в дальнейшей реализации антикоррупционной стратегии Украины, которая поможет Украине экономить до 200 млрд грн налогоплательщиков ежегодно и преодолевать коррупцию в наиболее пораженных коррупцией сферах. И это может гарантировать прозрачность в будущих процессах, связанных с восстановлением. Программа направлена на дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов в Украине, а также на внедрение антикоррупционных стандартов ЕС в ключевых сферах общественной жизни и экономики. Это еще один весомый шаг на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО", – считает Новиков. 

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день на пресс-конференции в Одессе заявлял о намерении "решительно продолжать" развивать антикоррупционную инфраструктуру Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Новиков, Большая семерка, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, послы, ЕС
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