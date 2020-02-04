Посол Франции в Украине: Ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла

По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, позиция Франции относительно территориальной целостности Украины и санкций против России не изменилась, однако французские власти пытаются восстановить доверие с российской стороной.

Посол Франции: У нас есть экономические интересы в России, как и в Украине Фото: Etienne de Poncins / Twitter

С Россией нужно вести диалог, поэтому президент Франции Эммануэль Макрон стремится к налаживанию отношений с Кремлем. Об этом в интервью "Громадському", обнародованном 3 февраля, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Точкой отсчета для президента Макрона было то, что предыдущие отношения с Россией не могли продолжаться. Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали дистанцию – это все не было хорошей тактикой и стратегией. Главным образом потому, что это не давало хороших результатов. Годами не собирался нормандский саммит, не было никакого прогресса. Итак, первичным стремлением президента Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие, начать с ними говорить, в частности с [президентом] Владимиром Путиным, восстановить контакт, но при этом с четким соблюдением условий такого диалога", – отметил де Понсен.

Он подчеркнул, что позиция Франции относительно территориальной целостности Украины и санкций против России не изменилась.

"То есть диалог – да, но диалог требовательный и приносящий результаты, ведь мы видим возвращение к нормандскому формату. Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и [президентом Украины] Зеленским", – сказал посол.

По его словам, Россия является крупным партнером Франции, у нее есть военная сила и экономическая мощь.

"У нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ней вести диалог", – добавил де Понсен.

30 августа президент Макрон заявил, что Европейскому союзу необходимо установить стратегические отношения с Россией ради международной стабильности.