Посольство Кипра возобновило работу в Украине

"Посольство Кипра постепенно возобновляет свою работу в Киеве в рамках последовательной поддержки Украины Кипром в вопросах принципиальной важности. С 3мая флаг Кипра снова развевается в столице. Председатель Миссии Кипра Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля, и теперь рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своих позициях", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.

2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину.

Соединенные Штаты планируют вернуть в Киев свое посольство до конца мая.