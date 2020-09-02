Посольство Украины в Албании начало работу

Первый в истории посол Украины в Албании Владимир Шкуров вручил верительные грамоты президенту страны Илиру Мете.

Президент Албании Мета (справа) принял первого посла Украины в этой стране Шкурова Фото: president.al

2 сентября официально начало работу посольство Украины в Албании; первый глава украинской дипмиссии Владимир Шкуров в Тиране вручил верительные грамоты албанскому президенту Илиру Мете. Об этом сообщает пресс-служба президента Албании.

Мета назвал сегодняшнее событие историческим для отношений между двумя странами и заверил Шкурова в четкой и непоколебимой позиции Албании по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Президент также поблагодарил власти Украины за решение вопроса сохранения и развития национальной идентичности албанской общины Одесской области и передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение посетить Албанию с официальным визитом.

Дипломатические отношения Украины и Албании были установлены в 1992 году. Функции диппредставительства до 2020 года выполняло посольство Украины в Греции.

В 2020 году Албания председательствует в ОБСЕ. Урегулирование конфликта в Украине в Тиране называли приоритетной задачей.