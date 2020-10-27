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Повышение тарифов на передачу электроэнергии добьет "Укрзалізницю" – Федерация работодателей транспорта

Увеличение расходов "Укрзалізниці" на электроэнергию составит минимум 1 млрд грн, заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

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Гусак: Этого нельзя делать, ведь такие вещи это какая-то диверсия против экономики
Гусак: Этого нельзя делать, ведь такие вещи – это какая-то диверсия против экономики
Фото: Владимир Гусак / Facebook

Повышение тарифа на передачу электричества на 30%, которое инициирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличит расходы "Укрзалізниці" на 1 млрд грн, и это станет сокрушительным ударом для компании, заявил в комментарии "ГОРДОН" генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Это очередной прямой удар по "Укрзалізниці". Мы оцениваем, что увеличение расходов "Укрзалізниці" на электроэнергию составит минимум 1 млрд грн", – сказал Гусак.

Он напомнил, что сейчас "Укрзалізниця" находится в сложной ситуации: за первое полугодие текущего года она получила 9 млрд грн убытков, в то время как в прошлом году за этот же период был 1 млрд грн прибыли. А поскольку компания является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране, повышение тарифа на передачу электричества нанесет компании серьезный удар.

"Такое повышение на электроэнергию будет еще одним мероприятием, которое, пожалуй, добьет "Укрзалізницю". Этого нельзя делать, ведь такие вещи – это какая-то диверсия против экономики", – считает Гусак.

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 54,6% – с 155,4 до 240,23 грн/МВт-ч.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии "Главкому" отметил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

Нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без повышения тарифов на электроэнергию, писало издание "Сегодня". В частности путем принятия законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать, писало издание "Сегодня".

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