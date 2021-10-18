Правоохранительные органы давят на избранную власть, но не интересуются работой назначенных должностных лиц Службы автодорог – Комитет избирателей Украины

Алексей Кошель: Обыски, изъятия документов, другие процессуальные действия в основном происходят в учреждениях и организациях, которые обладают в пять раз меньшими средствами Фото: rbc.ua

По словам Кошеля, областные госадминистрации распоряжаются 3% бюджетных средств, но против них открыто 16% всех производств, в то время как бюджеты развития общин составляют лишь 20% от общей суммы бюджетных средств, но против выборной власти открыто 81% от общего количества производств. Таким образом, делает вывод глава КИУ, правоохранительные органы уделяют особое внимание деятельности выборной местной власти, но "не видят" злоупотреблений при строительстве дорог.

"Мы четко видим по графику, разница просто колоссальная. Фактически мы можем говорить о минимальном внимании правоохранительных органов к Службе автомобильных дорог и максимальном внимании к местному самоуправлению, избранным лицам", – отметил он.

Он сообщил, что КИУ проанализировал более 13 тысяч судебных процессуальных решений, в которых фигурируют местные органы власти, облгосадминистрации и Служба автомобильных дорог. КОмитет выяснили, что 81% судебных разбирательств касаются местного самоуправления, 16% – ОГА и только 3% – САД. Во время реализации президентской программы "Большая стройка" осваивается гораздо больше бюджетных средств, чем это делают органы местного самоуправления, отметил он.

Инфографика: cvu.org.ua

"То есть обыски, изъятия документов, другие процессуальные действия в основном происходят в учреждениях и организациях, которые обладают в пять раз меньшими средствами. Зато внимание правоохранительных органов к САД значительно меньше. Там коррупцию просто не замечают. Никакой логики, никакого объяснения в этом плане быть не может", – сказал Алексей Кошель.

Лидером по количеству судебных производств является Киев: 2136 производств касаются деятельности КГГА, тогда как на следующий по количеству производств город – Одессу – приходится только 234 производства. При этом только 2% от всех производств, по данным КИУ, получили приговоры судов.