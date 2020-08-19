Правозащитники заявили, что на замгенпрокурора Украины Мамедова оказывается давление

Украинские правозащитные организации выступили с заявлением о том, что против заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, который координирует расследование вооруженной агрессии РФ против Украины, началась информационная атака.

Благодаря Мамедову была налажена работа по документированию военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и ОРДЛО, подчеркнули правозащитники Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров и глава Украинского Хельсинского союза Александр Павличенко обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением о фактах давления на заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова. Заявление имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

В нем сказано, что против Мамедова, который с 2016 года координирует расследования вооруженной агрессии РФ против Украины, и его подчиненных проводятся активные медиаатаки.

"Это может свидетельствовать о препятствовании его профессиональной деятельности и попытке нивелировать процесс привлечения к уголовной ответственности виновных лиц. Правозащитники предполагают, что такая информационная активность может иметь "русский след", – отмечено в заявлении.

Правозащитники подчеркнули, что благодаря Мамедову была налажена совместная работа правоохранительных органов и неправительственных организаций по документированию военных преступлений и преступлений против человечности в аннексированном Россией Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

"В конце 2019 года в Генеральной прокуратуре был создан департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и мы наблюдаем прогресс в координации и внедрении системного подхода к организации расследования преступлений на оккупированных территориях Крыма и Донбасса для привлечения виновных к уголовной ответственности как на национальном, так и на международном уровне", – сказано в обращении к президенту.

Прокуроры департамента осуществляют процессуальное руководство в более 200 резонансных уголовных производствах, в частности: по делу MH17, Иловайской и Дебальцевской трагедии, захвату Крыма и по другим делам, касающимся фактов вооруженной агрессии РФ против Украины, отмечено в сообщении.

Захаров и Павличенко призвали президента поддержать и усилить работу департамента и создать на его базе единый реестр совершенных преступлений в ходе вооруженной агрессии РФ.

"Призываем не допустить ослабления или даже остановки направления расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта", – подчеркнули они.

Мамедов является руководителем международной следственной группы от Украины по расследованию катастрофы MH17, участником переговорного процесса с Ираном по расследованию авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и членом рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий комиссии по вопросам правовой реформы.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.