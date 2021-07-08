Предложенные Зеленским направления усовершенствования адвокатуры соответствуют видению адвокатов – Национальная ассоциация адвокатов Украины

"Мы говорим о синхронизации стратегии Национальной ассоциации адвокатов на 2021–2025 годы с президентской стратегией, что является важным и логическим конструктивным продолжением указа президента о необходимости разработки плана действий по реализации этой стратегии", – цитирует агентство Дроздова.

Он добавил, что вопросы деятельности адвокатов обязательно нужно согласовывать с профессиональным сообществом.

"Я как адвокат и член комиссии обращал внимание на то, что вопросы, касающиеся работы судебной системы, необходимо согласовывать с органами судейского управления, а то, что касается усовершенствования адвокатуры и адвокатской деятельности, – с адвокатами", – сказал представитель НААУ.

Адвокатура уже занимается рядом направлений, которые предусмотрены президентской стратегией, отметил Дроздов, среди них он назвал усиление гарантий адвокатской деятельности, расширение возможностей доступа к государственным реестрам и базам данных, упрощение дисциплинарных производств, усовершенствование самоуправления адвокатуры и другие сферы.

"В законе об адвокатуре должна быть норма, которая предусматривает, что в случае внесения изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"… соответствующие законопроекты должны пройти обсуждение в Совете адвокатов Украины, Совет адвокатов должен принять соответствующее заключение, и этот вывод должен быть рассмотрен парламентом", – подчеркнул адвокат.

Заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий сообщил, какие мероприятия предусматривает стратегия развития НААУ.

"Что нового мы для себя закрепили? В последующие годы особый фокус мы будем уделять дальнейшей цифровизации всех процессов, которые будут направлены не только на реализацию удобства адвокатов, на их доступ к сервисам, которые предлагает НААУ, но и на то, чтобы наши коллеги имели возможность эффективно работать в системе "Электронный суд", которая является частью большой системы ЕСИТС (Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. – "ГОРДОН"), – сказал Гвоздий. – Мы будем ставить себе цель добиться, чтобы законодатель все же внедрил упрощенное дисциплинарное производство по тем дисциплинарным проступкам, которые имеют завершенный состав. Например, за неуплату ежегодных взносов".

Он отметил, что осенью планируется утвердить новый порядок сдачи квалификационных экзаменов, вместо двух этапов будет три: устный экзамен, письменный экзамен и собеседование, также планируется предусмотреть онлайн-формат тестирования. Замглавы НААУ также рассказал, как с точки зрения адвокатов должна быть реформирована система безоплатной правовой помощи (БПП).

"Мы считаем, что данная система должна быть в корне изменена, поскольку она не в полной мере соответствует удовлетворению конституционных прав граждан, а также не обеспечивает право, например, свободного выбора защитника, содержит целый ряд коррупционных "окон", которые нужно убирать, а также неэффективно используются в первую очередь средства государства, нужно менять. Больше средств в пользу именно граждан, а не на содержание системы БПП, как это происходит сегодня", – убежден Гвоздий.

По его словам, НААУ также усилит сотрудничество с вузами, планирует развивать работу с молодежью и информирование общественности о деятельности адвокатуры.