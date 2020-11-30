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ВАКС заявил о давлении со стороны Высшего совета правосудия. ВСП опроверг вмешательство

Высший антикоррупционный суд Украины заявил, что один из членов Высшего совета правосудия потребовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, и этим вмешался в деятельность суда. В ВСП отреагировали на заявление просьбой "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним".

В ВАКС заявили о признаках конфликта интересов в действиях члена ВСП, который одновременно является членом Национальной ассоциации адвокатов Украины
В ВАКС заявили о признаках конфликта интересов в действиях члена ВСП, который одновременно является членом Национальной ассоциации адвокатов Украины
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору из-за вмешательства в деятельность судей. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ВАКС.

По информации ВАКС, один из членов совета правосудия истребовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, с целью оценки совершенных судьей процессуальных действий и принятых решений.

"Истребование материалов сопровождалось предупреждением о привлечении судьи к ответственности в случае невыполнения такого требования. По мнению судей, такие действия члена ВСП имеют признаки конфликта интересов, поскольку он осуществляет рассмотрение жалобы Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), членом которой является указанный член ВСП", – сказано в сообщении.

В ВАКС считают требование члена ВСП предоставить копии материалов дела противоречащим принципу независимости судей и проявлением вмешательства в их деятельность.

Коллегия судей ВАКС заявила об отводе указанном члену ВСП, потому что "его действия вызывают сомнение в беспристрастности".

В совете правосудия ответили, что на рассмотрении ВСП находится дисциплинарная жалоба НААУ на действия судей ВАКС и рассмотрение такой жалобы является конституционной функцией совета правосудия.

"Действующим законодательством не предусмотрено ограничений права любого лица на обращение в ВСП с жалобой относительно дисциплинарного проступка судьи, в том числе и ограничений относительно обращения участника судебного производства по дисциплинарной жалобе до окончания судебного разбирательства дела", – сказано в сообщении.

В совете правосудия подчеркнули, что никакого решения по указанной жалобе не принимали, по ней проводится проверка. 

"Как только обращение судей Высшего антикоррупционного суда относительно вмешательства в их деятельность поступит в Высший совет правосудия, совет рассмотрит его в установленном законом порядке", – отметили в пресс-службе ВСП.

Высший совет правосудия призвал судей ВАКС "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним".

По информации "Украинской правды"членом НААУ является член ВСП Алексей Маловацкий, он – замглавы Высшего совета правосудия, член Первой дисциплинарной палаты.

Теги: Украина, конфликт, адвокат, Высший совет правосудия, Высший антикоррупционный суд Украины, жалоба, ВАКС, обращение, прокурор, НААУ
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