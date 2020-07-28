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Предоставление томоса ПЦУ не является предметом расследования – и.о. директора ГБР

И.о. директора Госбюро расследований Украины Александр Соколов заверил, что государство не вмешивается "в вопросы реализации гражданами права на свободу вероисповедания".

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Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил томос об автокефалии ПЦУ в январе 2019 года
Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил томос об автокефалии ПЦУ в январе 2019 года
Фото: EPA

Правоохранительные органы Украины не расследуют вопросы, связанные с предоставлением Православной церкви Украины томоса об автокефалии. Об этом 28 июля агентству "Интерфакс-Украина" заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Украины Александр Соколов.

"Правоохранительными органами Украины не расследуются вопросы, связанные с предоставлением религиозной общине томоса. Согласно Конституции, государство отделено от церкви и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами своего права на свободу вероисповедания", – сказал он.

Соколов добавил, что "в плоскости функций правоохранителей [находится] то, что касается исключительно собственности или насилия".

18 июня пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что стал фигурантом уголовного производства "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины". По данным СМИ, производство было открыто по заявлению почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Его претензия была в том, что "деньги, которые получала Украинская православная церковь Киевского патриархата в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь".

В ГБР подтвердили, что в 2019 году СБУ открыла производство "по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ о незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ". В дальнейшем СБУ передала дело ГБР.

В ПЦУ расследование назвали попыткой давления на поместную украинскую церковь.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

Теги: Украина, религия, Александр Соколов, автокефалия, томос, Православная церковь Украины, ПЦУ, ГБР
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