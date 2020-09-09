Предвыборные манипуляции на тему экологии не дают Украине эффективно использовать международную помощь – эксперт ООН

Польша на экологические программы получает до 1 млрд евро помощи, Китай – несколько миллиардов, а Украина – всего несколько миллионов, рассказал руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук.

Кирильчук: Можно использовать мировой опыт, а можно просто написать отчет, и часто так бывает Фото: Igor Kyrylchuk / Facebook

Украина получает гораздо меньше денег на экологические программы, чем другие страны, так как неэффективно использует эту помощь из-за предвыборных манипуляций политиков, заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO в Украине Игорь Кирильчук.

"Перед Украиной стоит задача развития инновационной экосистемы, включая поддержку инновационных стартапов, технологических парков и бизнес-инкубаторов, развитие инновационной инфраструктуры. Важным компонентом на этом пути является также сотрудничество с международными организациями и проектами технической помощи, такими как UNIDO, EBRD, NEFCO, USAID, GIZ и другие, как элемент усиления экосознания", – отметил эксперт.

Он рассказал, что Польша на эти цели получает до 1 млрд евро, Китай – несколько миллиардов, а Украина – несколько миллионов.

"Международная техническая помощь – это небольшие средства. Это десятки миллионов евро, которые Украина ежегодно получает. Другое дело, как эти деньги используются. Можно использовать мировой опыт, а можно просто написать отчет, и часто так бывает. Представители государства должны подходить конструктивно и думать, что нужно сделать на перспективу, а не просто потратить средства", – сказал эксперт.

По его словам, соседние страны более эффективно используют выделенные им средства и модернизируют свое производство. В итоге заграничная продукция вытеснит украинскую с рынка.

"Помощь от ООН, UNIDO нужно использовать взвешенно и стратегически. Деньги позволят запустить механизм. Но хотелось бы более конструктивного сотрудничества с экологическим комитетом, с министерством. Сегодня ученые имеют разработки, но механизм коммерциализации так и не заработал должным образом", – отметил руководитель программы ООН.