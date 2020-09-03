Зарегистрированные в Раде законопроекты об экологическом контроле приведут к коррупции и остановке предприятий – эколог

В Украине давно назрела реформа системы государственно-экологического контроля, в которой процветает коррупция, однако принятие предложенных депутатами законопроектов только ухудшит ситуацию в этой сфере, заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Законопроекты о государственном экологическом контроле (№3091, и №3091-1) усилят коррупцию в сфере экологического контроля и могут привести к остановке промышленности из-за роста давления экоинспекции на бизнес. Об этом заявила "ГОРДОНу" президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

По словам эксперта, в стране давно назрела реформа системы государственно-экологического контроля, в которой процветает коррупция, однако принятие предложенных депутатами законопроектов только ухудшит ситуацию в этой сфере.

"Законопроекты 3091 и 3091-1 – они не просто не направлены на решение этих проблем, а они еще больше их углубят, еще больше спровоцируют коррупцию", – отметила Цыганок.

По ее мнению, введение предложенных в законопроектах норм может привести к увеличению давления со стороны контролирующего органа на бизнес, может привести остановку отечественной промышленности.

"Есть огромный риск остановки украинской промышленности. Почему? Потому что в положения этих двух законопроектов – они не направлены на улучшение состояния окружающей среды и вообще на решение проблем не направлены, и они прогнозируемо приведут к закрытию отдельных предприятий", – считает Цыганок.

Федерация металлургов заявляла, что принятие законопроекта о государственном экоконтроле предоставит неограниченные возможности экоинспекции для давления на бизнес, и призвала его отклонить и разработать новый, сбалансированный проект по привлечением к его подготовке экспертов, общественных организаций и бизнеса, писала Politeka.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отмечал, что Госэкоинспекция не должна стать коррупционным монстром, законопроекты о предоставлении ей дополнительных прав нужно отправить на доработку, сообщал "Цензор.НЕТ".