Во время выборов некоторые политики и псевдоэксперты на теме экологии зарабатывают как деньги, так и политические дивиденды – эколог

Президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Цыганок рассказала, что в Украине периодически активизируются экологические эксперты, которые не имеют ни опыта работы, ни образования.

Людмила Цыганок: Однако они на все имеют готовые решения Фото: Людмила Циганок / Facebook

В Украине перед выборами появляются эксперты в сфере экологии, которые на самом деле не разбираются в вопросе, отметила в комментарии "24 каналу" президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Цыганок.

"Действительно, время от времени активизируются различные эко-эксперты, которые не имеют никакого опыта работы и не имеют соответствующего образования, однако на все имеют готовые решения", – сказала она.

Эколог подчеркнула, что такие комментаторы могут за свою активность получать деньги или политические баллы.

"Именно во время выборов такие случаи становятся массовыми, ведь некоторые политики и псевдоэксперты на этой теме зарабатывают как деньги, так и политические дивиденды", – объяснила Цыганок.

Ближайшие выборы в Украине – местные, они назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.