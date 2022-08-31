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ПОЛИТИКА

Пресс-секретарь Яценюка сообщила, что в сети распространяют фейковое интервью экс-премьера

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Ольга Лаппо: Мы уже видели почти все. Но поддельное интервью это впервые
Ольга Лаппо: Мы уже видели почти все. Но поддельное интервью – это впервые
Фото: Ольга Лаппо / Facebook

В сети распространяют фейковое интервью премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка. Об этом его пресс-секретарь Ольга Лаппо сообщила в Facebook.

Она отметила, что фейк "ползет по третьесортным интернет-ресурсам". 

"Выглядит этот фейк как якобы интервью Арсения Яценюка. Заявляю официально. Никаких интервью изданию, которое называет себя "Конгресс "Світ", Арсений Яценюк не давал. Интервью поддельное. И все ссылки на него – тоже фейк", – написала она и прикрепила скриншот материала. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02opqqmCpR2XMiz16QpG75nYC5NSK9u64yK5fD6ser17RAz67Tr5CYNrbgGKfnA5Q7l&id=100001542495756

В комментариях к посту Лаппо отметила, что впервые столкнулась с подобным фейком. 

"Мы уже видели почти все. Но поддельное интервью – это впервые", – написала она.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Арсений Яценюк, фейк, Ольга Лаппо
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