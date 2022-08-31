Пресс-секретарь Яценюка сообщила, что в сети распространяют фейковое интервью экс-премьера

Ольга Лаппо: Мы уже видели почти все. Но поддельное интервью – это впервые Фото: Ольга Лаппо / Facebook

Она отметила, что фейк "ползет по третьесортным интернет-ресурсам".

"Выглядит этот фейк как якобы интервью Арсения Яценюка. Заявляю официально. Никаких интервью изданию, которое называет себя "Конгресс "Світ", Арсений Яценюк не давал. Интервью поддельное. И все ссылки на него – тоже фейк", – написала она и прикрепила скриншот материала.

В комментариях к посту Лаппо отметила, что впервые столкнулась с подобным фейком.

"Мы уже видели почти все. Но поддельное интервью – это впервые", – написала она.