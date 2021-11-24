Программа "Час Голованова" с участием Гордона побила рекорд телепросмотра канала "Украина 24" за все время его существования

"Зафиксирован новый рекордный показатель телепросмотра канала "Украина 24" и программы "Час Голованова"! В слоте выхода "Часа Голованова" с Дмитрием Гордоном во вторник, 23 ноября, телеканал "Украина 24" был на четвертом месте среди всех каналов по аудитории 18+, опередив "1+1" и "Интер" по телепросмотру", – говорится в сообщении.

По данным канала, рекордная доля программы достигла 5,42%, а рейтинг – 1,89%.

Как уточнила пресс-служба "Украина 24", лидерами рейтинга в этот день с 21.00 до 23.00 были ТРК "Украина" (доля – 13,8%, рейтинг – 4,81%), ICTV (10,31% и 3,59% соответственно) и СТБ (8,71% и 3,03%).

"С 22.27 до 22.39 – 11 минут были на третьем месте (обошли СТБ). Общий показатель "Украины 24" за день (3,31%) больше, чем суммарно "Прямий" (1,8%) и "Наш" (1,43%)", – добавили в пресс-службе.

"Час Голованова" выходит в эфир на канале "Украина 24" по понедельникам и вторникам в 21.00. Гордон принимает участие в ней каждый вторник.

В выпуске 23 ноября собеседники обсуждали вероятность широкомасштабного наступления войск РФ на Украину и расследование Bellingcat провала операции по задержанию вагнеровцев. Гордон рассказал историю появления фото, на котором он вместе с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым, экс-премьером Владимиром Гройсманом, врачом Евгением Комаровским, продюсером и бизнесменом Павлом Елизаровым и телеведущим Савиком Шустером. Также основатель издания "ГОРДОН" пояснил, зачем украинским властям нужно спасать заключенного в грузинской тюрьме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и почему разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском и больше на него не надеется.