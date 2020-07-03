Прогулка на велосипедах Зеленского с журналистами обошлась в 41,5 тыс. грн

Информация о закупке услуги по прокату велосипедов, на которых президент Украины Владимир Зеленский катался с журналистами, появилась на сайте ProZorro спустя месяц после мероприятия.

Государственное управление делами за 41,5 тыс. грн арендовало велосипеды, на которых президент Украины Владимир Зеленский катался с представителями нескольких СМИ на День журналиста. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на ProZorro.

При этом информацию о закупке "Услуги по использованию предметов спортивного назначения (велосипедов), необходимые при проведении мероприятий и официальных приемов с участием президента" на сайте обнародовали почти через месяц после самого мероприятия – 1 июля.

Журналистка программы "Схемы" Валерия Егошина в Facebook сообщила, что контракт выполнял ФЛП Алексей Кушка, который является совладельцем популярных в Киеве сервисов аренды велосипедов.

"Классно, что сервисы проката велосипедов становятся популярными. Не классно, что прихоть президента исполняет и оплачивает ГУД. Прийти в пункт аренды и взять велосипед, которым воспользовался Зеленский, в день стоит 400 грн", – написала она.

6 июня Зеленский провел встречу с журналистами в резиденции "Залесье", отмечает ТСН. Встреча в неформальной обстановке была приурочена ко Дню журналиста.