Работники Панютинского вагоноремонтного завода выгнали со встречи с избирателями представителей "Европейской солидарности" – СМИ

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 в Харьковской области запланированы на 15 марта. О ситуации на встрече на Панютинском вагоноремонтном заводе написал "Восточный дозор".

Коллектив завода проголосовал за то, чтобы провокаторы покинули зал, утверждает издание Фото: kharkov.dozor.ua

Сотрудники Панютинского вагоноремонтного завода 10 марта выгнали представителей партии "Европейская солидарность", которые пытались сорвать встречу кандидата в депутаты по 179-му округу, экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной с коллективом, сообщает с места событий корреспондент "Восточного дозора".

"Коллектив завода проголосовал за то, чтобы провокаторы покинули зал, после чего работники выдворили их с территории Панютинского ВРЗ", – пишет издание.

На опубликованных порталом фотографиях девушка показывает средний палец. Авторы новости утверждают, что на фото Наталья Ефименко, которая публиковала совместные фото с кандидатом от "Европейской солидарности" в 179-м округе Викторией Пташник.

На видео, опубликованном "Городским дозором" в Facebook она отметила, что является журналисткой, но показать удостоверение отказалась.

С начала избирательной кампании наблюдатели фиксируют нарушение избирательного законодательства на 179-м округе, в том числе регистрацию клонов и распространение печатной агитации, очерняющей одного из кандидатов, пишет "Восточный дозор".

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 запланированы на 15 марта в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. В выборах примут участие 37 кандидатов, среди них – Светличная.